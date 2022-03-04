Военная операция на Украине длится уже девятый день. Накануне завершился второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Как проходит спецоперация, какие санкции ввели США и Британия, а также в каком размере выплаты получат раненные и семьи погибших, читайте в материале РИАМО.

Ход операции

Военная операция на Украине длится уже девятый день. К этому времени российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, Верхнюю Криницу, Комсомольское, Камыш-Зарю, Тружнево. Также удалось освободить город Балаклея и выровнять передний край с подразделениями ДНР, которые за ночь смогли продвинуться на восемь километров. Под их контролем оказались Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. В свою очередь, войска ЛНР вышли на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье, при этом продолжается наступление в направлении на Краматорск.

После прорыва дамбы Северо-Крымский канал начал наполняться водой – вода пришла в Армянск самотеком, шлюзы для ее подачи на украинской территории не открывались.

По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, всего за время операции поражены 1812 объектов, среди них 65 пунктов управления и узлов связи, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 РЛС. Также уничтожены 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 635 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 54 беспилотника.

По словам президента России Владимира Путина, все поставленные в ходе спецоперации на Украине задачи успешно решаются.

Признание ДНР и ЛНР: главное из обращения Владимира Путина к россиянам>>

Второй раунд переговоров

В четверг, 3 марта, в Беловежской пуще на территории Белоруссии начался второй раунд переговоров между Россией и Украиной. На встрече стороны обсудили военный и гуманитарный блок, а также вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Отмечается, что по части вопросов удалось найти взаимопонимание.

На переговорах представители Минобороны договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских. Стороны также договорились о возможном временном прекращении боевых действий в местах, где будут гумкоридоры.

Ряд договоренностей необходимо будет закреплять путем национальных ратификаций, сообщил член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, достигнутые договоренности являются существенным прогрессом. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не получил результаты, на которые они рассчитывали.

В ближайшие дни ожидается третий раунд переговоров. Украинский президент также заявил о готовности говорить с Владимиром Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать. Он попросил российского лидера сесть за стол переговоров.

Что делать россиянам, застрявшим за границей>>

Санкции

Западные страны продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, а часть компаний просто останавливают свою деятельность. Так, США ввели санкции против 19 бизнесменов и чиновников, 47 членов их семей, а также ряда компаний. В список попали миллиардер Алишер Усманов, глава «Транснефти» Николай Токарев, его жена и дети, Борис Ротенберг, его сыновья и дочь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, его жена, сыновья и падчерица, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие. В отношении них будут введены визовые ограничения, а их активы в Соединенных Штатах будут заморожены.

При этом, Минфин США выпустило генеральную лицензию, которая фактически выводит из-под санкций компании с участием российского бизнесмена Алишера Усманова.

Под ограничения также попали ряд авиапредприятий. В санкционном списке значатся Иркутский авиазавод, ГК «Беспилотные системы», завод «Авиастар» и другие.

Великобритания также ввела ряд ограничительных мер. Под санкции королевства попали миллиардер Алишер Усманов и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Кроме того, компания Swarovski заявила о приостановке продаж на территории России, Porsche остановила поставки автомобилей в страну, а Intel и AMD приостановили поставки своей продукции и в Россию, и Белоруссию.

Выплаты погибшим и раненным

Накануне на заседании Совбеза Владимир Путин заявил о выплатах раненным и семьям погибших в ходе спецоперации.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные законом страховое обеспечение и единовременное пособие – это 7 421 000 рублей», – сказал президент.

Кроме того, каждому члену семей погибших буду выплачивать ежемесячную денежную компенсацию. Глава государства также заявил о необходимости установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих, сотрудников других силовых ведомств, участвующих в спецоперации. Ее размер составит 5 миллионов рублей.

Выплаты будут положены и военнослужащим, сотрудникам силовых структур, которые получили ранения.

«Также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, – по три миллиона рублей», – заявил Владимир Путин.