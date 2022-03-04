РИАМО - 4 мар. Власти Москвы не согласовали проведение шествий 12 марта. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки, сообщает РИА Новости.

В правительство Москвы поступили заявки о проведении публичных акций 12 марта. Авторы уведомлений планировали начать шествия в 14:00 в разных частях столицы. Количество участников в акциях должно было достигнуть 155 тыс. человек.

Как заявили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, отказ в проведении публичных акций обусловлен эпидемиологической обстановкой в столице. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в городе действует запрет на проведение публичных мероприятий.

За минувшие сутки в столице было зафиксировано 2463 случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии количество заболевших Covid-19 достигло 2 706 980.