РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Свыше 2 тыс. камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город», установят в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«По итогам работы за год Красногорск занял 1 место по подключению объектов к системе видеонаблюдения «Безопасный город», - сказал Волков.

Он добавил, что за прошлый год в подъездах округа установили 600 камер видеонаблюдения. На сегодняшний день на территории округа работает более 4 тыс. камер.

В нынешнем году планируется установить дополнительно более 2 тыс. камер видеонаблюдения в подъездах МКД.

«Мы будем устанавливать на тех точках, где больше всего зафиксировано преступлений», - подчеркнул Волков.