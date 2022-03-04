РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мар. В связи с празднованием Международного женского дня МФЦ в Щелкове будет закрыт для посетителей 6 и 8 марта, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

5 и 7 марта МФЦ будет принимать заявителей по графику. 6 и 8 марта — нерабочие дни. С 9 марта МФЦ Щелкова продолжает работу в обычном режиме.

Жителям необходимо помнить, что прием документов заканчивается за 30 минут до закрытия МФЦ. Предварительно записаться в МФЦ можно на портале госуслуг Подмосковья с помощью сервиса «Предзапись в МФЦ», а также по короткому номеру 122.