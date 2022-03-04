РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. В подмосковном Красногорске в прошлом году вывезли 13 тыс. кубометров мусора со 180 несанкционированных свалок, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад, который состоялся 3 марта в ДК «Подмосковье», заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов.

«Особенно актуальной для нас является тема экологии. За прошлый год выявлено и ликвидировано 180 несанкционированных свалок мусора объемом более 13 тыс. кубометров», – сказал Волков.

Он напомнил, что в Подмосковье, в том числе и в Красногорске, появились экопункты по сбору чистой тары. Сбор и переработка вторсырья – важный шаг в системе обращения с отходами.

«Совместно с экоактивистами проводится очистка берегов водных объектов, выявляются источники загрязнения рек. Хочу поблагодарить всех жителей, кто активно принимал участие в субботниках по очистке лесов и рек и экологических акциях», – добавил Волков.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, за прошлый год в округе провели более 16 экологических акций, в которых активное участие приняли жители.

В рамках экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» собрали более 4,3 тыс. кг макулатуры. На акциях «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево» высадили свыше 46 тыс. саженцев деревьев и кустарников.