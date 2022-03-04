РИАМО - 4 мар. В Москве стартовала подготовка к началу нового сезона проката электросамокатов. Операторы уже начали выставлять транспорт, сообщает «Вечерняя Москва».

Подготовка к запуску проката в столице началась в 2022 году рекордно рано.

«Популярность прокатных городских сервисов растет с каждым годом. За прошлый сезон пользователи совершили рекордные 8,6 млн поездок, что в 4,5 раза больше, чем в 2020 году», – заявил заммэра столицы, руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, в 2022 году парк электросамокатов Москвы вырастет до 40 тыс. единиц. Чтобы перекрыть затраты на расширение парка, власти столицы выделят операторам субсидии.

Ранее Дептранс столицы заявил о расширении модельного ряда автомобилей, доступных для каршеринга в городе. Это стало возможно благодаря увеличению допустимых габаритов машин до 495 см в длину и 200 см в ширину.