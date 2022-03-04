РИАМО - 4 мар. В рамках строительства четвертого участка Южной рокады в Москве ввели в эксплуатацию подземный пешеходный переход на пересечении улиц Верхние поля и Марьинский Парк, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Оборудованный четырьмя лифтами для удобства маломобильных групп граждан подземный переход сделает улицу Верхние Поля более безопасной для пешеходов и позволит увеличить ее пропускную способность», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в январе 2022 года в рамках строительства Южной рокады была досрочно завершена реконструкция южной и юго-восточной частей МКАД на участке от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.

«Открытие движения по данному участку Южной рокады позволило снизить транспортную загруженность южной и юго-восточной части МКАД за счет локального уширения на данном участке», - уточнил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком ряда участков Южной рокады) Юрия Кравцова, на четвертом участке Южной рокады также предусмотрены строительство и реконструкция дорог общей протяженностью более 3,3 км, а улица Верхние Поля после завершения работ станет шестиполосной.

«На сегодняшний день готовность четвертого участка Южной рокады составляет 40%, здесь ведется устройство теплосети, строительство противопожарной стены, а также вынос инженерных коммуникаций», — рассказал Кравцов.

Он подчеркнул, что весной строители планируют приступить к благоустройству прилегающей к участку территории. Оно включит в себя устройство 8 га газона, высадку около 630 деревьев и более 21 тыс. кустарников.

Южная рокада — часть новой хордовой системы скоростных магистралей Москвы наряду с Юго-Восточной, Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Рокада соединит крупнейшие автодороги столицы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.