РИАМО - 4 мар. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до 21 часа 5 марта из-за ветра с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать с 21 часа пятницы и до 21 часа 5 марта. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областях.