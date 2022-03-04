РИАМО - 4 мар. Установка подвесной конструкции потолка, напоминающую силуэт купола, началась на станции Большой кольцевой линии московского метро «Кленовый бульвар», сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На платформенном участке станции «Кленовый бульвар» ведутся архитектурно-отделочные работы. Уже смонтирована большая часть каркаса для подвесного потолка. Пластика его свода создает силуэт купола – традиционного элемента русского зодчества. Подвесная конструкция будет располагаться по всей длине платформенного участка», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в конце 2021 года между строящимися станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» завершилась проходка последнего тоннеля Большой кольцевой линии метро. 10-метровый тоннелепроходческий щит «Лилия» построил двухпутный тоннель длиной 1 226 метров.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что дизайн станции «Кленовый бульвар» был выбран в ходе открытого международного архитектурного конкурса. Победителем была признана мастерская ARCHSLON.

«Станция «Кленовый бульвар» расположена в непосредственной близости от музея-заповедника «Коломенское». В качестве знаковой фигуры всего ансамбля выделяется дворец Алексея Михайловича. Его архитектура отражена в облике станции», – рассказал Кравцов.

По его словам, архитектурная отделка станции «Кленовый бульвар» выполняется из светло-серого сибирского гранита. Он используется для облицовки пола и стен платформы. Стены кассового зала и подземного перехода будут выполнены из мрамора.

Традиция проведения открытых международных архитектурных конкурсов на разработку дизайна станций метро была возобновлена по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2014 году.

В результате проведенных конкурсов были определены проекты архитектурного облика 11 станций, из которых для пассажиров уже открыты станции «Солнцево» и «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии метро, «Терехово» и «Мневники» Большой кольцевой линии метро.

Строительство Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.