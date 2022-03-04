РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. В пятницу в Мытищинском историко-художественном музее состоялся пресс-показ персональной выставки к 90-летию художника Виктора Попкова «Виктор Попков. Выбор пути» из собрания музея, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Показ состоялся в рамках проекта к 60-летию музея. Имя художника Попкова является знаковым в изобразительном искусстве России. О нем до сих пор пишут, снимают кино, делаются его персональные выставки. В Государственной Третьяковской галерее и Русском музее более 150 работ мастера.

«Можно сказать, что всю жизнь художник связан с Мытищами, именно здесь он выбирает свою профессию - художник. Здесь живут его родные, которые запечатлены на многих работах. Попков учился в 9-й школе, затем в художественном педагогическом училище. Начиная с очень молодого возраста он делает наброски, учится и проявляет удивительную художественную работоспособность», - сказала директор музея Мария Клычникова.

Она добавила, что именно на возраст юности, когда Попков жил в Мытищах, приходится тема молодого строительства и возрождения страны после войны. Художник писал людей в обычных жизненных обстоятельствах, а картины заставляли зрителя быть сопричастным к социальным проблемам общества, которые были видны в живописной пластике.

Ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Абрамцево» Светлана Волкова является куратором абрамцевской выставки, посвященной творчеству Попкова, открытие которой планируется в июне. Он отметила, что осенью в 1972 году Попков приехал в «Абрамцево» по приглашению директора музея Виталия Манина.

«Манин - виднейший искусствовед, он возглавлял музей «Абрамцево» всего 3 с небольшим года и собрал прекрасную коллекцию соратников Попкова, художников-шестидесятников. Эта коллекция до сих пор хранится в нашем собрании и открывает новые грани в искусстве. Наверное, сейчас нам всем нужно понять, что у нас были такие мощные русские художники в 20-м столетии, и жить их творчеством, приезжать, останавливаться и читать этот посыл», - отметила Волкова.

Выставка в Мытищинском историко-художественном музее продлится до 8 мая. Адрес музея: г. Мытищи, ул. Мира, д. 4. Телефон: 8(495)586-52-98.