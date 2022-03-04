РИАМО - 4 мар. В городском округе Королев завершился капитальный ремонт поликлиники. Специалисты провели внутренние отделочные работы и обновили коммуникации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В здании больницы был произведен монтаж электроснабжения, вентиляции и электроосвещения, обновлены отопление, канализация, системы горячего и холодного водоснабжения.

«Медицинская помощь должна быть качественной и доступной для всех жителей региона. Поликлиника в микрорайоне Текстильщик обслуживает порядка 7 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей. Важно, что во время проведения ремонта поликлиника продолжала принимать пациентов», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Поликлиника расположена в микрорайоне Текстильщик по адресу: ул. Молодежная, д. 6А. Записаться на прием к специалисту можно на региональном портале госуслуг и по телефону 122.