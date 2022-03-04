РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мар. Коммунальщики в Королеве заменили более 250 м водопровода в феврале, сообщает пресс-служба городской администрации.

Одна из основных задач «Водоканала» – подготовка и подача воды питьевого качества. В феврале сотрудники «Водоканала» заменили и построили 253 м трубопроводов холодного водоснабжения, 12 единиц запорной арматуры, отремонтировали 4 водоразборные колонки, 30 колодцев (из них 9 на водопроводных, 21 – на канализационных сетях).

Также рабочие произвели санитарную промывку трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 1 453 м, ликвидировали 131 подстой канализационных колодцев, в профилактических целях выполнили чистку, промывку и протяжку канализационных линий по 35 адресам.

Коммунальщики отремонтировали глубинные насосы на 2 водозаборных узлах в микрорайонах Болшево и Юбилейный.