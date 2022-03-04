Сеть книжных магазинов «Читай-город» перед наступлением 8 Марта устроила тематический опрос среди покупательниц, чтобы выяснить, какие книги нравятся женщинам. Клиенткам «Читай-города» задали вопрос: «Какая книга стала бы для вас лучшим подарком?». Результаты опроса – в гиде РИАМО и сети книжных магазинов.

Комиксы и манга

Наибольшей популярностью среди покупательниц «Читай-города» пользуются издания на стыке литературы и визуального искусства: комиксы и мангу выбирают девушки в возрасте 16-24 лет.

Юным особам можно подарить книгу из цикла «Земля королей» Федора Нечитайло. Его новый комикс «Червовый том» о приключениях валетов и королей из карточной колоды сейчас бьет рекорды продаж. А романтичным девушкам может понравиться манга от Фудзиты «Так сложно любить отаку».

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Современная проза

Покупательницы «Читай-города» в возрасте от 20 до 35 лет предпочитают современную прозу. Читательницы любят остроумные и ироничные рассказы Александра Цыпкина из цикла «Беспринцыпные истории»

Чувствительным натурам можно подарить на 8 Марта сборник стихов поэтессы Веры Полозковой: недавно вышло переиздание ее хита «Непоэмание». Произведения Евгения Водолазкина тоже часто покупают: женщины выбирают как первый роман писателя «Лавр», так и новый — «Оправдание Острова».

Остается популярной проза иностранных авторов – Эммы Скотт, Сесилии Ахерн, Энн Пэтчетт и других. Среди их романов можно выбрать в подарок ту любовную историю, которая, на ваш взгляд, произведет наибольшее впечатление.

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Популярная психология

Нельзя оставить без внимания книги о психологии, которые в последнее время женщины покупают все чаще. Рекордными тиражами и, соответственно, продажами может похвастаться «К себе нежно» от Ольги Примаченко. В этом году на книжных полках появилась вторая книга автора «С тобой я дома». Подарочный комплект прекрасно дополнит воркбук для самопознания «В точке покоя», разработанный Ольгой.

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Романы и детективы

Читательницы старше 35 лет часто приобретают книги, способные подарить глубокие переживания и острые ощущения. Таким дамам, например, можно подарить новый роман Дины Рубиной «Маньяк Гуревич. Жизнеописание в картинках». Не стоит забывать и о произведениях современных классиков детективного жанра, к примеру, Татьяны Устиновой или Бориса Акунина . Женщине старше 35 лет можно подарить и увлекательный роман – присмотритесь к книгам Екатерины Вильмонт.

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