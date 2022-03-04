РИАМО - 4 мар. Сведения о компании «Ресурс» включат в реестр недобросовестных поставщиков по решению подмосковного УФАС России. Арбитражный суд Москвы признал это решение законным, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба от управления капитального строительства администрации Раменского округа. Причиной стал односторонний отказ от исполнения контракта на строительство газовой котельной для теплоснабжения многоквартирных жилых домов.

Антимонопольная служба рассмотрела обращение и признала его обоснованным, а действия ООО «Ресурс» - не соответствующими закону. Следовательно, сведения об обществе подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с решением УФАС Подмосковья и обратилась в суд, но суд ее требования не удовлетворил.