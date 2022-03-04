РИАМО - 4 мар. В многоквартирном доме в городском округе Шаховская произошел пожар. Прокуратура организовала проверку в связи с происшествием, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, возгорание произошло на кровле строения. Специалисты установят обстоятельства и причины происшествия, а также проверят, как соблюдались требования федерального законодательства.

Проводить проверку будут сотрудники прокуратуры Шаховского района. Они проконтролируют соблюдение жилищных прав граждан, которые проживают в доме.

Информации о пострадавших пока нет.