РИАМО - 4 мар. На пленарном заседании Госдумы РФ был принят пакет законов, которые призваны повысить устойчивость российской экономики в условиях санкций, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, правительство РФ получает право устанавливать случаи и порядок начисленных поставщику сумм неустоек, которые не были списаны заказчиком при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. Мера относится к обеспечению государственных или муниципальных нужд.

Кроме того, по решению правительства России, региональных властей и руководства муниципалитета могут быть пересмотрены условия госзакупок. При необходимости кабмин сможет самостоятельно повышать размер соцдоплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, менять МРОТ и размер прожиточного минимума.

В соответствии с законом появляется возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего предпринимательства. Эта мера может действовать в течение 2022 года, а в случае с аккредитованными IT-организациями – до конца 2024 года.

Также в законе прописана возможность кредитных каникул для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса в 2022 году. Воспользоваться ими будет можно даже в том случае, если они использовались во время пандемии. Заемщик может до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Одной из мер, принятых парламентариями, стали поправки в Бюджетный кодекс РФ. Теперь средства Фонда национального благосостояния могут быть размещены в государственных ценных бумагах. Еще поправки позволяют оперативно использовать дополнительные нефтегазовые доходы на обеспечение различных мероприятий по предотвращению негативного влияния на экономику страны.

«Все решения по перераспределению средств будут проходить через комиссию Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований», – заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Депутаты также приняли закон, предлагающий запустить четвертый этап амнистии капиталов. Предприниматели смогут декларировать наличные средства, а вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы». Вместе с акциями и облигациями это позволить легализовать фьючерсные контракты, опционы и другие активы.

В Налоговом кодексе будет прописана возможность продлить сроки уплаты налогов на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ.