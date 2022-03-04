РИАМО - 4 мар. Специалисты Мосжилинспекции в прошлом году инициировали 14 876 дел об административных правонарушениях. Большая часть правонарушений приходится на ненадлежащее содержание и ремонт в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции.

«Одна из основных категорий нарушений – более 52% от общего количества вынесенных Мосжилинспекцией в 2021 году постановлений – это несоблюдение управляющими организациями установленных требований к содержанию общего имущества в многоквартирных домах», – подчеркнул начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.

Также среди частых нарушений – захламление подвалов, нарушение герметичности трубопроводов, нерабочее состояние светильников, ненадлежащее состояние лифтов, засоры мусоропроводов и многое другое.

Например, УК «ПИК-Комфорт» оштрафовали за неработающий лифт. Затем его отремонтировали. Также штрафы получили УК «Свитхом», ООО «Юнисервис» и другие.

Кроме того, Мосжилинспекцией применяются меры административного воздействия к виновным лицам, которые допустили самовольную перепланировку.

Еще в 2021 году 3 УК ушли с рынка жилищно-коммунальных услуг из-за крайне неудовлетворительной работы и долгов, в том числе перед ПАО «МОЭК». Речь идет об УК «Дом-Мастер», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО УК «Покровская».