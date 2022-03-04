РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали столичного рецидивиста, подозреваемого в краже автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 27-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль отечественного производства. Авто было припарковано около одного из домов на Проспекте Ленина. Общая сумма материального ущерба составила 60 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали неоднократно судимого 42-летнего жителя города Щербинка. Похищенное имущество изъяли и возвратили заявителю.

Выяснилось, что злоумышленник заметил открытую дверь припаркованного транспортного средства и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, проник внутрь. Найдя ключи от замка зажигания в бардачке, он завел автомобиль и уехал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.