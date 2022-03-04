РИАМО - 4 мар. Депутат Московской областной думы Лидия Антонова в пятницу передала пункту гуманитарной помощи в Люберцах несколько пакетов товаров первой необходимости для эвакуированных жителей Донбасса, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Пункт сбора помощи расположен в местном отделении партии «Единая Россия»: в доме №22 на улице Кирова.

«Давайте пожелаем, чтобы все были живы, здоровы, чтобы был мир», — сказала Антонова.

Также к помощи присоединились руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак, председатель Общественной палаты округа Петр Ульянов, председатель Люберцкого отделения «Союза женщин России» и председатель совета сторонников Люберецкого отделения партии Елена Верховых. Союз передал порядка 15 кг сладостей в качестве гуманитарной помощи.