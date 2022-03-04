РИАМО - 4 мар. Строительная готовность станции Большой кольцевой линии московского метро «Кленовый бульвар» достигла 58%. Монолитные и земляные работы на станции близки к завершению, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций Мосметро выступает инжиниринговый холдинг АО «Мосинжпроект».

По словам гендиректора компании Юрия Кравцова, готовность монолитных работ на станции «Кленовый бульвар» составляет более 80%, а земляные работы на объекте завершены на более чем 90%. Сейчас на станции продолжается возведение внутренних стен и перегородок, а также ведется монтаж инженерных систем.

После завершения работ по монтажу 4 эскалаторов начнется отделка наклонного хода станции декоративными сотовыми панелями. Также продолжается архитектурная отделка платформенного участка «Кленового бульвара».

«Строители приступили к укладке плит из сибирского гранита светло-серого цвета. Такой камень применяется при отделке и пола, и стен платформы. Стены кассового зала и подземного пешеходного перехода планируется облицевать мрамором», – отметил Кравцов.

Строительное подразделение холдинга – компания «МИП-Строй 1» – уже приступило к выполнению строительно-монтажных работ по интеграции станции «Кленовый бульвар» с перспективной Бирюлевской линией.

«В настоящее время активно ведутся земляные работы – в сложных условиях водонасыщенности идет разработка грунта. Параллельно с этим выполняется крепление котлована пересадки с использованием металлических балок и расстрелов. Для сопряжения с основным котлованом станции «Кленовый бульвар» демонтируются ограждающие конструкции», – сказал гендиректор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков.

Он отметил, что уже в марте строители планируют завершить разработку и крепление котлована пересечения и приступить к устройству основного конструктива пешеходных павильонов.

В настоящий момент общая готовность восточного участка Большой кольцевой линии метро составляет 59%. Помимо «Кленового бульвара» в его состав входят станции «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Протяженность нового участка составит 10,7 км. Его открытие улучшит транспортную доступность нескольких районов на юго-востоке Москвы.

Строительство Большой кольцевой линии – главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

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