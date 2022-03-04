РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мар. В подмосковном Домодедове в муниципальном этапе конкурса «Педагог года-2022» приняли участие более 70 воспитателей детских садов, учителей школ и педагогов дополнительного образования, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Победителей и призеров поздравили глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и благочинный домодедовского церковного округа Андрей Дьячков.

11 педагогов теперь будут защищать честь городского округа на региональном этапе.