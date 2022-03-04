РИАМО - 4 мар. Компания «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») поддерживает российских военных, выполняющих спецоперацию на Украине, и запускает специальную акцию в Подмосковье. Теперь на коммунальной технике автопарка компании нанесен символ Z – опознавательной знак этой операции, сообщает пресс-служба компании.

Для компании важно выразить свою поддержку защитникам, которые рискуют своей жизнью ради справедливого будущего.

Логотип будет нанесен на 700 транспортных средств компании, все они из автопарка региональных операторов в Московской области.

Речь идет о технике, которая предназнаечна для вывоза сухих, смешанных и крупногабаритных отходов. Символ нанесен на кабинах и кузовах автомобилей. Вся техника уже вышла на рейсы в 3 кластерах Подмосковья – Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском.

Знак Z означает «Zа Победу». Он объединил российских граждан во всех регионах страны.