РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. В онкогинекологическом отделении №4 Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе за 2 года около 10 пациенток репродуктивного возраста с раком эндометрия и атипической гиперплазией прошли гормональное лечение, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В России за 2021 год выявлено около 24 тыс. женщин со злокачественным образованием эндометрия. Из них порядка 5% - пациентки репродуктивного возраста. По словам врача-онколога гинекологического отделения №4 Чолпон Авасовой, женщинам зачастую назначают радикальное лечение - удаление матки с придатками. Такой метод подходит пациенткам старше 45 лет, которые не заинтересованы в беременности.

«В нашем отделении мы сохраняем молодым женщинам фертильную функцию. Они проходят гормональную терапию и рожают ребенка. Только после этого им удаляют органы женской половой сферы, ведь риск возврата болезни остается на всю жизнь. В моей практике были случаи, когда женщины перед радикальным лечением рожали двое-трое детей, двойняшек», - сказала Авасова

За 2 года в данном отделении гормональное лечение прошли около 10 таких пациенток, самой молодой из них был 21 год.

Терапия проходит следующим образом: с помощью гистероскопа (микроскопической камеры) в матке удаляют очаг опухолевой ткани и устанавливают гормоносодержащую спираль, подавляющую рост эндометрия и раковых клеток, вводят лекарственный препарат для приостановки работы яичников. Через 3 месяца проводят контрольное обследование: если опухоль продолжает расти, пациентке делают радикальную операцию. Если терапия эффективна, спустя 6 месяцев успешного лечения она сможет забеременеть – самостоятельно или с помощью ЭКО.

По данной теме Чолпон Авасова защитила диссертацию. В своей научной работе она рассказала об опыте 418 пациенток с диагнозом атипическая гиперплазия и рак эндометрия. После гормональной терапии женщины из этой группы родили 117 детей.

Среди факторов, которые приводят к онкозаболеванию, сахарный диабет, отсутствие беременности, избыточный вес. Ожирение повышает уровень эстрогенов в крови, вызывая рост эндометрия. На этом фоне происходит поломка генов и начинается рост злокачественных клеток.

При появлении основного симптома болезни - межменструальных кровянистых выделений - необходимо обратиться к гинекологу. Если патология не видна на УЗИ, врач делает выскабливание и отправляет материал на гистологическое исследование.