РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. УК ООО «ЗетСервис» по предписанию Госжилинспекции Московской области восстановила температурный режим воздуха в 9-этажном доме №11 в микрорайоне Заря в Балашихе, за нарушение лицензионных требований ответственное должностное лицо компании оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жительница угловой квартиры на первом этаже обратилась в Госжилинспекцию с жалобой на ненормативную температуру воздуха. Во время выездной проверки инспекторы зафиксировали +17°C в жилом помещении в разгар отопительного сезона (в январе), что на три градуса ниже допустимого значения.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что в период отопительного сезона в квартирах должно быть тепло: не ниже +18°C, а в угловых комнатах – не ниже +20°C.

«Если в домах холоднее – это нарушение, которое должно немедленно устраняться сотрудниками управляющих компаний», - пояснила Федина.

На исправление ситуации управляющей компании ООО «ЗетСервис» дали неделю. За это время мастера выявили причины недостаточного нагрева радиаторов и провели работы по балансировке отопительной системы дома - наладили равномерную подачу тепла во все квартиры. При проверке исполнения предписания термометр показал +20,7°C.

Должностное лицо компании оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований при управлении МКД.