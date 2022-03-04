РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 45 603 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 565 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 944 700 случаев инфицирования. Скончались 14 290 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 862 627 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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