РИАМО - 4 мар. За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 426 человек с коронавирусом, это на 26,4% больше, чем днем ранее, когда за сутки в больницы доставили 337 Covid-пациентов, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Число случаев коронавируса, выявленных в столице за прошедшие сутки, составило 2 463. Еще 3 638 человек выздоровели после перенесенного заболевания, 79 пациентов скончались.

С начала пандемии в Москве выявили 2 706 980 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших после заболевания составило 2 501 129 человек, число умерших – 41 602.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом в городе и отменил ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии, в том числе QR-коды и требование об обязательном переводе 30% работников на удаленный режим работы.

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