За минувшую неделю ситуация в мире заметно изменилась, и это отразилось и на туристической отрасли. Над многими странами закрыто воздушное пространство для российских авиакомпаний — из-за этого сотням туристов пришлось (или придется) отказаться от долгожданного отпуска. Что делать россиянам, которые купили путевку за границу, но не смогут отправиться в путешествие, выяснял обозреватель РИАМО.

Возврат за несостоявшийся отпуск

Если турист купил путевку в страну, которая из-за санкций отказывается принимать граждан России, то нужно обратиться в турагентство или к туроператору с заявлением о возврате денежных средств, говорят эксперты. Такой возврат подразумевают федеральные законы «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в России».

«В большинстве договоров об оказании туристических услуг упоминаются такие термины, как «обстоятельства непреодолимой силы» или «форс-мажор». То, что сейчас происходит, как раз относится к вышеперечисленному», — поясняет Кирилл Резник, юрист «Единого центра защиты», подчеркивая, что туроператор не может отказать в возврате, сославшись на военную операцию.

«В 2021 году Ассоциация туроператоров России и Всероссийский союз страховщиков заключили соглашение о том, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств на территории страны, куда выезжает и откуда въезжает гражданин, туроператор обязан вернуть деньги за путевку. На основе данного соглашения правительство РФ создало постановление, поэтому туроператор не может отказать в выплате средств, исходя из каких-либо внутренних документов», — добавляет Ирина Гукова, основатель юридической группы «Союз».

При этом туроператор имеет право возвращать деньги в формате рассрочки, а не единовременным платежом, поскольку у операторов обычно нет такого объема свободных средств, чтобы компенсировать сорванную поездку сразу большому количеству людей, подчеркивает Гукова.

Ассоциация туроператоров России предупреждает: риски закрытия границ и прекращения авиасообщения не покрываются страховкой от невыезда. «Это связано с тем, что вероятность риска невозможно просчитать и, соответственно, оценить его стоимость», — сообщает АТОР.

Вместе с тем на договоры об оказании туристических услуг распространяется законодательство о защите прав потребителей, подчеркивает Кирилл Резник. Он рекомендует направить туроператору претензию с требованием вернуть деньги за несостоявшийся тур.

«В досудебной претензии необходимо подробно описать все обстоятельства дела, события, негативно повлиявшие на возможность совершить тур, а также точные даты вылета и возвращения. Далее нужно указать размер требуемой к возврату суммы, привести расчеты. Претензию необходимо направить туроператору по почте по адресу, указанному для данного юридического лица в сведениях ЕГРЮЛ: нужно взять ИНН юрлица из договора и произвести по нему поиск в общедоступной базе налоговой службы по адресу egrul.nalog.ru», — говорит эксперт.

В случае, если туроператор не вернул денежные средства добровольно, необходимо обращаться в суд, советует Кирилл Резник. Но нужно помнить, что суд в каждой отдельной ситуации будет оценивать степень влияния сложившейся обстановки на возможность исполнения сторонами своих обязательств по договору. Следовательно, как утверждает юрист, результат спрогнозировать сложно.

Замена тура и его перенос

По мнению Татьяны Кибиревой, бизнес-консультанта, основателя образовательной платформы RealSkills.ru, туроператоры будут предлагать клиентам альтернативные направления, поскольку судебное разбирательство не принесет выгоду ни одной из сторон. Кибирева считает, что прежде всего будут предлагать отправиться в Турцию, Египет, ОАЭ или на российские курорты.

«Туроператор может предложить альтернативу, соответствующую критериям путешественника, в другой стране, но в той же ценовой категории. Эта возможность предусмотрена большинством туристических договоров, но нужно понимать, что такая замена возможна лишь при добровольном согласии покупателя путевки. Туроператор не имеет права навязывать тур, который не устраивает путешественника», — добавляет Ирина Гукова.

Кроме того, турист может получить предложение о переносе купленного тура на более поздний срок, когда «форс-мажор» закончится и туристические направления вновь будут открыты в полном объеме.

Ирина Гукова также сообщает: если оператор предлагает новый тур взамен предыдущего, а цена на новый тур изменилась за время ожидания, туроператор не имеет права требовать доплаты.

«При заключении договора на предоставление услуги взамен другой оператор обязан предоставить те же условия, что и по отмененной услуге. Иными словами, туроператор обязан предоставить идентичную услугу, поэтому поднять цену и потребовать доплату он не имеет права», — комментирует эксперт.

Татьяна Кибирева отмечает, что в нестабильные времена спрос на путешествия замирает на какое-то время, но затем отрасль начинает восстанавливаться. После стабилизации рынка спрос может вырасти за две-четыре недели.

«Из-за закрытия границ и курса валют можем ожидать повышенный спрос на внутренний туризм. Есть вероятность, что с осени программа кешбэка снова запустится, чтобы аккумулировать спрос на российские курорты — по данным Ростуризма, акция рассчитана до 2025 года», — добавляет эксперт.

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Что делать самостоятельным туристам

Если вы планировали отправиться в отпуск без участия турагента, то авиакомпания также должна вернуть деньги за несостоявшийся перелет. Но произойдет это только тогда, когда рейс официально отменят — в этом случае авиакомпания обязана вернуть средства даже за билет, купленный по невозвратному тарифу. Если же ваш тариф подразумевает возврат, можно воспользоваться этой возможностью и до того, как рейс отменят.

В случае, если авиакомпания не торопится вернуть деньги, поступить стоит так же, как и в случае с туром — направить в офис компании досудебную претензию (лично или заказным письмом), а затем, если деньги не вернули, придется обратиться в суд.

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Куда полететь вместо Европы

Как сообщает аналитическая служба Ассоциации туроператоров России, в последнее время россияне стали реже бронировать пакетные туры за рубеж: по данным на 3 марта, за неделю объем бронирований сократился в 3,5 раза. В АТОР отмечают, что люди также часто обращаются к туроператорам с просьбой аннулировать уже купленный тур — главным образом это касается направлений, закрытых из-за санкций Евросоюза. А вот путевки по открытым зарубежным направлениям клиенты сдают не так активно: все ожидают наступления определенности на туристическом рынке.

Наиболее популярными и востребованными могут стать курорты Египта, Туниса и Турции. Министры туризма этих стран сообщили главе Ростуризма Зарине Догузовой, что готовы принимать российских путешественников и в настоящий момент не планируют вводить никаких ограничений.

Отметим, что Ростуризм совместно с Общероссийским народным фронтом и фондом Росконгресс организовали специализированный колл-центр по вопросам, связанным с отменой рейсов. Бесплатно позвонить по номеру 8 (800) 200-34-11 можно с 8:00 до 20:00.

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