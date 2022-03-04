За минувшую неделю ситуация в мире заметно изменилась, и это отразилось и на туристической отрасли. Над многими странами закрыто воздушное пространство для российских авиакомпаний — из-за этого сотням туристов пришлось (или придется) отказаться от долгожданного отпуска. Что делать россиянам, которые купили путевку за границу, но не смогут отправиться в путешествие, выяснял обозреватель РИАМО.
Возврат за несостоявшийся отпуск
Если турист купил путевку в страну, которая из-за санкций отказывается принимать граждан России, то нужно обратиться в турагентство или к туроператору с заявлением о возврате денежных средств, говорят эксперты. Такой возврат подразумевают федеральные законы «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в России».
«В большинстве договоров об оказании туристических услуг упоминаются такие термины, как «обстоятельства непреодолимой силы» или «форс-мажор». То, что сейчас происходит, как раз относится к вышеперечисленному», — поясняет Кирилл Резник, юрист «Единого центра защиты», подчеркивая, что туроператор не может отказать в возврате, сославшись на военную операцию.
При этом туроператор имеет право возвращать деньги в формате рассрочки, а не единовременным платежом, поскольку у операторов обычно нет такого объема свободных средств, чтобы компенсировать сорванную поездку сразу большому количеству людей, подчеркивает Гукова.
Ассоциация туроператоров России предупреждает: риски закрытия границ и прекращения авиасообщения не покрываются страховкой от невыезда. «Это связано с тем, что вероятность риска невозможно просчитать и, соответственно, оценить его стоимость», — сообщает АТОР.
Вместе с тем на договоры об оказании туристических услуг распространяется законодательство о защите прав потребителей, подчеркивает Кирилл Резник. Он рекомендует направить туроператору претензию с требованием вернуть деньги за несостоявшийся тур.
В случае, если туроператор не вернул денежные средства добровольно, необходимо обращаться в суд, советует Кирилл Резник. Но нужно помнить, что суд в каждой отдельной ситуации будет оценивать степень влияния сложившейся обстановки на возможность исполнения сторонами своих обязательств по договору. Следовательно, как утверждает юрист, результат спрогнозировать сложно.
Замена тура и его перенос
По мнению Татьяны Кибиревой, бизнес-консультанта, основателя образовательной платформы RealSkills.ru, туроператоры будут предлагать клиентам альтернативные направления, поскольку судебное разбирательство не принесет выгоду ни одной из сторон. Кибирева считает, что прежде всего будут предлагать отправиться в Турцию, Египет, ОАЭ или на российские курорты.
Кроме того, турист может получить предложение о переносе купленного тура на более поздний срок, когда «форс-мажор» закончится и туристические направления вновь будут открыты в полном объеме.
Ирина Гукова также сообщает: если оператор предлагает новый тур взамен предыдущего, а цена на новый тур изменилась за время ожидания, туроператор не имеет права требовать доплаты.
Татьяна Кибирева отмечает, что в нестабильные времена спрос на путешествия замирает на какое-то время, но затем отрасль начинает восстанавливаться. После стабилизации рынка спрос может вырасти за две-четыре недели.
«Из-за закрытия границ и курса валют можем ожидать повышенный спрос на внутренний туризм. Есть вероятность, что с осени программа кешбэка снова запустится, чтобы аккумулировать спрос на российские курорты — по данным Ростуризма, акция рассчитана до 2025 года», — добавляет эксперт.
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Что делать самостоятельным туристам
Если вы планировали отправиться в отпуск без участия турагента, то авиакомпания также должна вернуть деньги за несостоявшийся перелет. Но произойдет это только тогда, когда рейс официально отменят — в этом случае авиакомпания обязана вернуть средства даже за билет, купленный по невозвратному тарифу. Если же ваш тариф подразумевает возврат, можно воспользоваться этой возможностью и до того, как рейс отменят.
В случае, если авиакомпания не торопится вернуть деньги, поступить стоит так же, как и в случае с туром — направить в офис компании досудебную претензию (лично или заказным письмом), а затем, если деньги не вернули, придется обратиться в суд.
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Куда полететь вместо Европы
Как сообщает аналитическая служба Ассоциации туроператоров России, в последнее время россияне стали реже бронировать пакетные туры за рубеж: по данным на 3 марта, за неделю объем бронирований сократился в 3,5 раза. В АТОР отмечают, что люди также часто обращаются к туроператорам с просьбой аннулировать уже купленный тур — главным образом это касается направлений, закрытых из-за санкций Евросоюза. А вот путевки по открытым зарубежным направлениям клиенты сдают не так активно: все ожидают наступления определенности на туристическом рынке.
Отметим, что Ростуризм совместно с Общероссийским народным фронтом и фондом Росконгресс организовали специализированный колл-центр по вопросам, связанным с отменой рейсов. Бесплатно позвонить по номеру 8 (800) 200-34-11 можно с 8:00 до 20:00.
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