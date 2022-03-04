РИАМО - 4 мар. Автопробег в поддержку беженцев из Донбасса прошел в Подмосковье 3 марта. Инициатором его проведения выступила команда подмосковной «Молодой Гвардии Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

В колонне проехали 15 машин. На автомобилях были размещены флаги и текстовые призывы. Машины проехались от Мытищ до территории лагеря «Родник» в городском округе Пушкинский. Именно в конечной точке следования размещены эвакуированные из ДНР и ЛНР люди.

«Акцией мы не только хотели показать, что едины в стремлении помочь нашим соотечественникам, мы хотим привлечь внимание к тому, что нам в настоящее время нужно быть сильными и сплоченными как никогда. Еще решили устроить праздник для приехавших в Московскую область жителей Донецкой и Луганской народных республик», - сказал депутат Госдумы, руководитель областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев.

Для этого были испечены 500 блинов, ведь в разгаре Масленичная неделя. Эти угощения привезли эвакуированным семьям, которые размещены в пункте временного проживания. А для детей, приехавших из Донбасса, молодогвардейцы устроили развлекательную программу с играми и конкурсами.

Поучаствовать в автопробеге мог каждый желающий. Автопробег собрал участников из Дзержинского, Реутова, Балашихи, Котельников, Раменского, Пушкина и Сергиева Посада.