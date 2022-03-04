РИАМО - 4 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Бирюлево – Пассажирская 2» на юге столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь земельного участка для капитального строительства составляет 8,67 га.

Суммарная поэтажная площадь объектов ТПУ составит почти 147 тыс. кв. м, в том числе технологическая часть ТПУ с объектами обслуживания займет 5 тыс. кв. м, а остальную площадь (141 850 кв. м) займет коммерческая часть, которая будет представлять собой нежилую застройку для научно-производственной и складской деятельности.

Также проектом предусмотрены плоскостные объекты площадью 204 240 кв. м: проектируемая улично-дорожная сеть, парковочные места, благоустройство. А площадь капитальных объектов инфраструктуры составит 23 760 кв. м: эстакада, надземные пешеходные переходы, инженерная инфраструктура и т. д.

На технологических и коммерческих объектах ТПУ смогут работать около 1,9 тыс. человек.