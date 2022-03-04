РИАМО - 4 мар. В Международный женский день сервисные центры «Московский транспорт» уйдут на выходной. Три пункта МАДИ будут доступны круглосуточно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

8 марта для получения разрешения на возврат эвакуированного автомобиля можно будет обратиться на спецстоянки «Московского паркинга» по следующим адресам: проезд Энтузиастов, вл. 3; проезд Одоевского, вл. 3; ул. Дубовая Роща, вл. 7А.

Режим работы пунктов МАДИ по этим адресам — круглосуточно.

В Международный женский день сервисные центры «Московский транспорт» не будут работать.

5 марта жители смогут обратиться в отделение МАДИ по улице Большая Почтовая, д. 7, стр. 1 до 16:00. С 6 по 8 марта приемная будет закрыта.

Узнать о нахождении эвакуированного автомобиля в Москве можно круглосуточно по телефонам: +7(495)539-54-54 или 3210.