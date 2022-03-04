РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. За прошедшие сутки в Подольске выявили 29 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 36 825, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье было выявлено 1 565 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 944 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 290 человек. Выздоровели и выписались 862 627 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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