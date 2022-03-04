РИАМО - 4 мар. Выступление коллективов Международного союза КВН пройдет в Мытищах 5 марта для людей, прибывших из Донбасса, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Перед зрителями выступят команды КВН из столицы «Юра» (финалист Высшей лиги КВН 2021 года), из Сургута «Борцы – Северный десант» (финалист Международной лиги КВН 2020 года).

Мероприятие начнется в 19 часов.

По последним данным, в Подмосковье из ДНР и ЛНР прибыли 3774 человека, из них 1714 детей. 400 ребят продолжили учебу в местных школах, они обеспечены всем необходимым.

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