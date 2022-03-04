РИАМО - 4 мар. В медицинских организациях Подмосковья с начала прошлого года заменили 161 лифт. На обновление лифтового оборудования выделили 617,5 млн рублей из бюджета, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«При посещении наших медорганизаций пациентам приходится перемещаться между этажами для получения консультаций различных специалистов. Для этого важно, чтобы лифты находились в исправном состоянии и соответствовали всем современным требованиям безопасности», - сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Работы провели уже более чем на 70 объектах, а в этом году планируется заменить еще 39 лифтов.

Все новое оборудование уже ввели в эксплуатацию. Современные лифты оснащены датчиками, которые не позволяют закрыть двери во время входа и выхода пассажира. Кабины антивандальные, с бесшумным ходом, доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.