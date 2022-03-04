РИАМО - 4 мар. Последний корпус трилогии жилого комплекса достроили и ввели в эксплуатацию на бульваре Генерала Карбышева. ЖК – часть комплексной реконструкции 82 квартала Хорошево-Мневников, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что дом площадью более 41 тыс. кв. м рассчитан на 379 квартир. В его состав входит парковка на 228 машино-мест. Первый этаж отведен под коммерческие помещения, где смогут разместиться кофейни, пекарни и салоны красоты.
В концерне «Крост», который реализует проект реконструкции квартала, сообщили, что на территории будет построено 610 тыс. кв. м жилья, а также 300 тыс. «квадратов» коммерческой и социальной инфраструктуры.
Так, в квартале появится детсады в сумме на 1020 мест, школы, которые вместят 2165 учеников, парки, аллеи, спортивные зоны.
Он объяснил, что такие решения способствуют снижению маятниковой миграции и формированию полицентричной градостроительной модели. Так, в квартале появится более 8 тыс. новых рабочих мест.
«Строительство этого масштабного объекта будет полностью обеспечено отечественными строительными материалами, которые производятся резидентами технопарка «Крост» в Московском регионе», - подчеркнул Добашин.
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