РИАМО - 4 мар. Последний корпус трилогии жилого комплекса достроили и ввели в эксплуатацию на бульваре Генерала Карбышева. ЖК – часть комплексной реконструкции 82 квартала Хорошево-Мневников, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Это – последний дом жилого комплекса, в ближайшее время начнется выдача ключей дольщикам корпуса», - заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что дом площадью более 41 тыс. кв. м рассчитан на 379 квартир. В его состав входит парковка на 228 машино-мест. Первый этаж отведен под коммерческие помещения, где смогут разместиться кофейни, пекарни и салоны красоты.

В концерне «Крост», который реализует проект реконструкции квартала, сообщили, что на территории будет построено 610 тыс. кв. м жилья, а также 300 тыс. «квадратов» коммерческой и социальной инфраструктуры.

Так, в квартале появится детсады в сумме на 1020 мест, школы, которые вместят 2165 учеников, парки, аллеи, спортивные зоны.

«Мы реализуем концепцию развития 15-минутного города, в рамках которой в квартале создаются рабочие места и вся необходимая для жизни коммерческая и социальная инфраструктура», - рассказал гендиректор концерна «Крост» Алексей Добашин.

Он объяснил, что такие решения способствуют снижению маятниковой миграции и формированию полицентричной градостроительной модели. Так, в квартале появится более 8 тыс. новых рабочих мест.

«Строительство этого масштабного объекта будет полностью обеспечено отечественными строительными материалами, которые производятся резидентами технопарка «Крост» в Московском регионе», - подчеркнул Добашин.