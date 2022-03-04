РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мар. Арбитражный суд Московской области признал законность предписания Госжилинспекции региона, выданного ООО«СервисГрад». Надзорное ведомство требовало провести перерасчет платежей за электричество на общедомовые нужды в доме №42 по улице Орджоникидзе в поселке Загорянский городского округа Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.

В августе 2021 года инспекторы выявили нарушение требований жилищного законодательства. УК произвела доначисление платы по фактическим показаниям прибора учета, которые превышали нормативные показатели. В соответствии с требованиями законодательства они утверждены МинЖКХ Московской области. «СервисГраду» предписали в течение месяца провести перерасчет собственникам и нанимателям всех 40 квартир дома. Однако УК решила добиваться признания незаконности этого решения в областном Арбитраже.

Рассмотрев материалы дела, суд согласился с позицией Госжилинспекции. В его решении отмечено: полностью распределить между собственниками объем коммунальной услуги на общедомовые нужды возможно лишь по решению их самих на общем собрании. Иначе управляющая организация должна оплачивать «сверхнормативный» объем ресурса за счет собственных средств. В случае с домом в Щелкове не было представлено никаких доказательств принятия решения по данному вопросу на ОСС.

Суд отклонил и довод о том, что действия УК обусловлены изменениями в правилах предоставления коммунальных услуг. Они касаются только случаев непосредственного управления МКД собственниками помещений (либо если способ управления не выбран). А дом по улице Орджоникидзе находится под управлением управляющей организации. Следовательно, при определении размера платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в многоквартирном доме подлежит применению норматив потребления.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что предписание надзорного ведомства законно и не подлежит отмене. Заявление ООО «СервисГрад» было оставлено без удовлетворения.