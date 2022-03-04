РИАМО - 4 мар. На северо-западе столицы сотрудники полиции изъяли 250 тыс. пачек поддельных сигарет, а также задержали 6 граждан по подозрению в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники закупали у неустановленных лиц табачную продукцию с незаконно нанесенными товарными знаками известных брендов крупнейших мировых производителей и реализовывали их в интернете и в торговых павильонах Московского региона.

«В рамках проверочных мероприятий оперативники более 20 раз приобрели у фигурантов сигареты в различных точках сбыта. Данные образцы были направлены правообладателю товарного знака на исследование, в ходе которого выяснилось, что продукция не является оригинальной», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в ходе обысков по местам проживания фигурантов, на складе и в торговых точках обнаружены и изъяты 250 тыс. пачек табачных изделий с признаками подделки. Изъятые сигареты направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, нанесенный правообладателям ущерб может составлять десятки миллионов рублей.

«Кроме того, есть основания полагать, что нелегальные товары были ввезены на территорию РФ из стран ближнего зарубежья», - пояснила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ. Предполагаемому организатору противоправной деятельности и его соучастникам предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.