РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мар. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 23 464 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1 565 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 944 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 290 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 862 627 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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