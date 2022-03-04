РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мар. В строящемся детском саду в микрорайоне Южный Домодедова приступили к обустройству бассейна, сообщает пресс-служба Фонда развития территори.

Фонд достраивает за обанкротившейся компанией «СУ-155» детский сад на 150 мест и школу на 900 учащихся в микрорайоне Южный Домодедова.

«Строители на днях приступили к обустройству чаши бассейна. Кроме того, продолжается внутренняя отделка, монтаж систем отопления и электроснабжения», - сказал генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Для строительства школы необходимо демонтировать значительную часть конструкций старого недостроенного девелопером объекта.

«Только после этого начнется строительство новой школы. Подрядчику предстоит провести большой объем работ, так что завершатся они в следующем году», - добавил он.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в III квартале 2022 года.