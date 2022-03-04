РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. В подмосковной Балашихе возобновил свою работу оперативный штаб Торгово-промышленной палаты (ТПП) городского округа, сообщается в Instagram-аккаунте организации.

«Уважаемые коллеги! В условиях сложной экономической ситуации, связанной с санкциями, разрывом технологических цепочек из-за отсутствия поставок импортных материалов и комплектующих изделий, для сбора и обобщения проблемных вопросов предприятий (организаций) и ИП возобновляет работу оперативный штаб Балашихинской ТПП», - говорится в сообщении.

Всю информацию о проблемных вопросах можно передавать в оперативный штаб по телефону горячей линии: +7(495)529-10-00 или на электронную почту: opershtab@btpp.ru.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте: balashikha.tpprf.ru.