РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мар. В микрорайоне Южный в Домодедово продолжается строительство комплексной поликлиники на 400 посещений в смену, строители приступили к устройству вентилируемого фасада, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте около 110 рабочих и 4 единицы техники. Выполняется каменная кладка стен и перегородок, монтаж систем вентиляции, отопления и других инженерных сетей. Строители приступили к монтажу панелей вентфасада. Продолжаются также работы по армированию и бетонированию стен станции скорой помощи. Работы ведутся в несколько смен согласно графику», - сказал руководитель ведомства Владимир Локтев.

Новая поликлиника будет принимать до 400 посетителей в смену. Помощь будут оказывать как взрослым, так и детям. Здесь откроются кабинеты врачей общей практики и узких специалистов, отделения профилактики и функциональной диагностики. Кроме того, в новом здании разместятся женская консультация, неотложная помощь и дневной стационар. У каждого отделения будет отдельный вход для разделения потоков пациентов. Поликлинику оснастят необходимым медицинским оборудованием.

Общая площадь нового здания составит 9,7 тыс. кв. м.

Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена. Сдать объект планируется в 2022 году.