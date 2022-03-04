РИАМО - 4 мар. Свыше 2,5 млн проблем решили в Подмосковье благодаря обращениям жителей региона на портале «Добродел». Сервис начал работу в 2015 году, за 7 лет число пользователей портала превысило 2,1 млн человек, сообщает пресс-служба министерства госуправления, IT и связи Московской области.

«С 2015 года портал «Добродел» решает проблемы вместе с жителями Подмосковья. За это время он стал одним из самых популярных сервисов обратной связи в регионе. Жители подтвердили решение более 2,5 млн проблем. Число пользователей портала постоянно увеличивается и уже превысило 2,1 млн человек», – отметила министр государственного управления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

В работе портала выделены 23 основные категории и 678 подкатегорий, по которым жители могут оставить обращение. За каждой проблемой закреплен ответственный исполнитель – ведомство, муниципалитет или учреждение. Качество ответов и решения проблем исполнителем контролируют в Центре управления регионом Московской области.

Популярные темы обращений разнятся в зависимости от сезона: зимой жители чаще всего жалуются на нарушения правил уборки снега во дворах и на дорогах, а ранней весной – на мусор и грязь в придомовых территориях.

С 2015 года на портале «Добродел» жители Подмосковья подтвердили решение более 2,5 млн проблем. Больше всего решений принято по вопросам содержания дворов (665 тыс.), дорог (420 тыс.), уборки грязи и мусора (322 тыс.), уборки снега (293 тыс.) и обслуживания многоквартирных домов (249 тыс.).

Кроме оставления обращений по проблемам пользователи «Добродела» могут принимать участие в онлайн-опросах, следить за строящимися в регионе объектами с помощью сервиса «Подмосковные стройки» и получать информацию об отключении горячей воды. С 2015 года на портале было проведено 72 голосования и 237 опросов, в них приняли участие более 2,4 млн жителей Подмосковья.

В 2016 году для удобства жителей было запущено мобильное приложение «Добродел». Сегодня число его активных пользователей составляет 785 тыс.