РИАМО - 4 мар. В Москве за сутки скончались 79 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в городе умерли 41 602 пациента с Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Москве выявили 2 463 случая заболевания коронавирусом. Еще 3 638 человек выздоровели после перенесенного Covid-19.

С начала пандемии в столице официально зарегистрировали 2 706 980 случаев заражения коронавирусом. От заболевания в городе вылечились 2 501 129 человек.

По мнению ученых, основным способом защиты организма от коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку в Москве можно бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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