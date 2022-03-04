РИАМО - 4 мар. Открывшийся на базе медкомплекса в Коммунарке Центр амбулаторной онкологической помощи принял первых пациентов. Отделение находится в новом корпусе больницы. Его достроили в декабре 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прием ведут врачи-онкологи общего профиля и узкие специалисты. В дневном стационаре развернуты 24 койки с современным оборудованием для проведения необходимой терапии и малых операций, а также палаты для восстановления пациентов после процедур», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

В столице с 2019 года действует новый стандарт онкопомощи. Основной упор делается на раннее выявление и поддержку пациента.

Если есть подозрение, что у человека рак, его направляют в один из 8 онкоцентров.

«На базе 6 многопрофильных онкоцентров мы объединили все возможности диагностики, хирургии и лучевой терапии. Открываем современные эндоскопические центры. Человек больше не остается один на один с проблемой. На протяжении всего пути - диагностики, исследований, лечения - его поддерживают персональные помощники», - отметил Собянин.

Он пояснил, что речь идет о сотрудниках МФЦ, которые записывают пациентов на прием, консультируют и напоминают о визите.

«Все это бесплатно, включая новейшие препараты таргетной и иммунной терапии», - заключил Собянин.