РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Жители городского округа Подольск могут принять участие в онлайн-опросе по благоустройству лесопарка «Дубровицкий лес», сообщает администрация округа.

Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета пригласил всех желающих принять участие в онлайн-опросе по благоустройству лесопарка «Дубровицкий лес».

Благоустройство лесопарка запланировано в рамках мероприятий государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды».

Опрос проводится до 10 марта. Пройти его можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgqz-BOFY_q3-c983Q5qGCjdwdi5c4Mm0u1JRBzJOCeQY-Sg/viewform.