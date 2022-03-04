РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мар. Генетическая лаборатория «Мираторг» в Домодедове ежегодно анализирует около 400 тыс. образцов ДНК животных, сообщил руководитель лаборатории генетики АПХ «Мираторг» Николай Елаткин.

В пятницу Центр геномной селекции агропромышленного холдинга «Мираторг» в Домодедове посетили представители Евразийской экономической комиссии.

«Производительность лаборатории - порядка 2,5 тыс. образцов в день. Это 400 тыс. образцов в год», - сказал Елаткин.

Он отметил, что сейчас в центре 850 тыс. образцов ДНК животных. Это крупнейший в России банк ДНК-образцов.

«Мираторг» занимается полным комплексом работ, связанных как с получением генетического материала: семени, эмбрионов, так и полным циклом выращивания, разделки и продажи. То есть, мы обладаем всем пулом данных от рождения животных до готового мяса», - сказал Елаткин.

Центр геномной селекции АПХ «Мираторг» создан в 2019 году с целью формирования базы генетических ресурсов мясного крупного рогатого скота и эффективного управления генетическим потенциалом поголовья. Методы геномной селекции дают возможность прогнозировать племенную ценность животных сразу после рождения с точностью до 90% и выявлять поголовье с особо важными для животноводства признаками, такими как здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы, а также потребительские качества мяса и молочной продукции.