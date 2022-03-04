РИАМО - 4 мар. За минувшие стуки в подмосковные больницы были отправлены 170 человек с подтвержденным коронавирусом. Это на 40% меньше, чем днем ранее (284), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе выявили 1565 новых случаев заражения, спасти не удалось 19 пациентов. Удалось побороть болезнь 6152 пациентам.

С начала пандемии в области выявили 944 700 новых случаев заражения, скончались 14 290 человек.

С пятницы в регионе отменяют QR-коды вакцинированного и переболевшего коронавирусом.