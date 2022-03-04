РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Мужчина выпал из окна одного из верхних этажей дома в микрорайоне Подольские просторы и погиб, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Трагедия произошла 3 марта в доме №23 на улице 43-й Армии.

Свидетель рассказала, что у дома лежал снег, который мог смягчить падение. Но мужчина упал дальше, на очищенный тротуар перед домом. В подъезде нашли его рюкзак.

Получить оперативный комментарий от правоохранительных органов пока не удалось.