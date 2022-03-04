РИАМО - 4 мар. За минувшие сутки в Московской области выздоровели еще 6 152 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии число выздоровевших от коронавируса в регионе составило 862 627, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1 565 новых случаев заражения коронавирусом, 19 пациентов скончались.

С начала пандемии в Московской области выявили 944 700 случаев заражения Covid-19, от болезни умерли 14 290 человек.

Стабилизация обстановки с коронавирусом позволила отменить в Подмосковье использование QR-кодов вакцинированного и переболевшего коронавирусом. Также в регионе отменили ограничения в сфере культурно-массовых мероприятий.

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