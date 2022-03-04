РИАМО - 4 мар. Беспокойство в сложный период жизни является нормальной реакцией на происходящее, однако зашкаливающая тревога и страх способны парализовать волю человека и его способность действовать в новых обстоятельствах. О том, как вернуть контроль над своей жизнью в нестабильное время, в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Отставить панику

В первую очередь эксперт посоветовала не поддаваться паническим настроениям.

«Да, это кажется сложным, но стоит взять себя в руки и стараться мыслить рационально. Сместите фокус внимания и думайте о себе, своих пожилых родителях, бабушках и дедушках, детях. Если вы будете паниковать и совершать хаотичные действия, вы не сможете в полной мере заботиться о близких, которые от вас зависят», - сказала Панова.

Она также предупредила, что в состоянии паники можно совершить необдуманный поступок, например, потратить все деньги на покупку валюты или гаджетов, которые в этот момент кажутся весьма необходимыми.

О контроле

Также психотерапевт посоветовала думать только о том, на что вы можете реально повлиять.

«Тревога тревоге рознь. Совершенно нормально думать, к примеру, о том, как в нынешних условиях перекроить бюджет, но совершенно непродуктивно и разрушительно для психики тревожиться о том, как мы будем жить через год, 5, 10 лет. Мы не можем знать, какие глобальные изменения произойдут в мире в будущем, поэтому стоит заниматься тем, что вы действительно можете контролировать», - отметила Панова.

Ощущение, что вы держите ситуацию в руках и можете повлиять на события в вашей ежедневной жизни, придает уверенности и спокойствия, пояснила врач.

Ограничить инфошум

По словам Пановой, сильный стресс подогревается постоянным и чрезмерным потреблением информации.

«Необходимо ограничить просмотр новостей, сидение в чатах и группах соцсетей. Поток разнообразной и противоречивой информации никогда не закончится, в отличие от ваших ментальных ресурсов», - пояснила эксперт.

Панова добавила, что простому человеку сложно отличить правду от фейка и критично воспринимать чужой опыт и слухи. Более того, это опять же заставит думать о том, что вам неподвластно.

«Выделите на чтение интернета ограниченное время, а вне его занимайтесь своей жизнью и жизнью близких», - посоветовала врач.

Без стимуляторов

Одна из самых распространенных реакций на стресс - это неосознанное отрицание происходящего.

«Это может выражаться в том, что человек пытается найти забвение в алкоголе и других одурманивающих веществах. Но это иллюзия - действительность от этого не изменится, а вы получите вполне реальные проблемы со здоровьем», - сказала Панова.

По ее словам, необходимо признать, что в нашей жизни происходят значительные перемены, но проявить мужество и направить все свои ресурсы на решение текущих задач.

Профессиональная помощь

сайт мэра Москвы

Психотерапевт добавила, что не всегда удается самостоятельно справиться с сильным стрессом.

«У многих людей сейчас «поплыла» психика, и профессиональная помощь стала востребована как никогда. В этом есть и свой плюс - огромный спрос на услуги психиатров и психотерапевтов говорит о том, что люди осознают свои проблемы и делают все, чтобы решить их», - сказала Панова.

Она посоветовала не замыкаться в себе и не стесняться обращаться за помощью к специалистам.

«Найдите «своего» врача, с которым вы сможете поделиться страхами и тревожащими мыслями. В условиях повсеместной нестабильности лучшее, что вы можете сделать, - это вложиться в свое здоровье», - заключила Панова.