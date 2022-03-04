РИАМО - 4 мар. В России за минувшие сутки госпитализировали 9849 человек с подтвержденным коронавирусом, что на 7,3% меньше, чем днем ранее, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в России выявили 89 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Врачам удалось вылечить еще 160 507 человек. Скончались 776 пациентов.

Общее число выявленных за период пандемии случаев составило 16 775 024. Поборол опасное заболевание 14 263 191 человек. Спасти не удалось 354 787 россиян.

Очередная волна коронавируса идет на спад, в регионах отменяется часть ограничений, направленных на борьбу с заболеваемостью.

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